Дизайнер из Самарской области принял участие в выездном практикуме проекта «Дизайн-марафон»

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104 участника проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из 41 региона России прошли обучение в образовательной программе на базе Академии творческих индустрий «Меганом», реализованной совместно с «Таврида.АРТ». Дизайнеры смогут применить знания, полученные в рамках интерактивного обучения, чтобы пройти в финал «Дизайн-марафона». Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В полуфинал профессионального конкурса успешно прошли 200 участников «Дизайн-марафона». Более половины из них отправились в Крым, в Академию «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»), где у дизайнеров была возможность пройти уникальную образовательную программу и доработать проекты под наставничеством экспертов.

Из Самарской области очный этап посетила Валерия Ткачева. Дизайнеры, которые не отправились на образовательную программу, проходят обучение в онлайн-формате на платформе проекта.

«Программа выездного практикума оказалась непростой для участников. Насыщенный график, много практики, но все это позволило участникам подняться на новый профессиональный уровень. Мы уделяли особое внимание не только образовательной части программы, но и интерактивным форматам: выездные экскурсии, общение с представителями администрации Судака, игровые практики, основанные на реальных моделях взаимодействия, а также нетворкинг. Все это помогает участникам максимально погрузиться в специфику создания продуктов для широкой общественности», – отметила руководитель проекта «Дизайн-марафон» АНО «Россия – страна возможностей» Анастасия Синицына.

По словам куратора направления «Цифровой дизайн» – управляющего партнера компании «Смена», группы компаний AIC, сооснователя проекта «Дизайн-выходные» Артема Геллера, самое значимое, что было сделано во время очного выездного практикума для участников конкурса проекта «Дизайн-марафон» – открыть такое важное направление, как государственный дизайн, его унификацию и стандартизацию: «Мы говорим о ситуации, когда дизайн транслируется на большое количество регионов, муниципалитетов, департаментов. Довольно просто, например, сделать сайт одному коммерческому садику, а когда мы создаем базу для всех, одно единое ядро — это очень сложно. Могу сказать, что исследовательские задачи для многих раскрылись с более интересной стороны. Мы о них больше узнали, провели различные исследования, построили CGM и подошли к этому с разных сторон. Если говорить о практических навыках участников выездного практикума проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей», то мы заметили прогресс, и это прекрасно».

Участники «Дизайн-марафона» поделились впечатлениями и отметили, что выездной практикум оправдал и даже превзошел их ожидания. Среди наиболее ценных новых знаний и опыта дизайнеры назвали глубокое погружение в проработку собственных проектов с профессиональной обратной связью от экспертов, развитие критического мышления и комплексного подхода к дизайну, понимание того, как позиционировать и продвигать дизайн-проекты. Многие отдельно упомянули возможность установить новые профессиональные и дружеские связи, которые могут быть важны для дальнейшего развития в дизайне.

«Я считаю, что все участники — сильные дизайнеры, и я для них достойный соперник, так как тоже имею достаточный опыт работы в сфере графического дизайна. Здесь я набираюсь совершенно новых знаний, которые помогут мне в дальнейшей работе. Для меня очень почетно быть представителем Самарской области на “Дизайн-марафоне”», — поделилась впечатлениями от выездного практикума участница «Дизайн-марафона» по направлению «Графический дизайн» из Самарской области Валерия Ткачева.

Важность развития аналитических навыков при разработке государственных дизайн-проектов подчеркнули и другие эксперты. Трекер направления «Графический дизайн» на проекте «Дизайн-марафон» Андрей Трофименко отметил, что для многих ребят понимание дизайна перешло от концепции «что-то красиво оформить» к комплексному мышлению и разбору задач, поиску способов решения, проверке гипотез. День программы, посвященный прототипированию, показал многим участникам, что решение дизайнерской задачи необходимо начинать с огромного анализа и сбора данных, и этот принцип работает как для маленьких проектов, так и для сложных систем.

«Проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрал дизайнеров разного профессионального уровня: студенты, люди с большим жизненным опытом, профессионалы. Это является хорошим показателем того, что программа доступна для всех желающих, кто хочет узнать что-то новое, прокачать свои навыки, поделиться компетенциями. Но самое главное — уровень открытости запредельный, потому что узнавать новое свойственно любому человеку, а узнавать новое в сфере дизайна — это процесс, которой невозможно остановить. Главное качество дизайнера - любопытство. И здесь мы заряжаемся этим любопытством и желанием учиться, которое останется у участников и после того, как они вернутся домой и продолжат свои проекты», – рассказал куратор направления «Дизайн среды», генеральный директор Бюро «Плотинка» Илья Полянских.

О том, как отразились полученные участниками новые знания на качестве их дизайн-идей и решений, рассказал трекер направления «Цифровой дизайн» на проекте «Дизайн-марафон» Сергей Галан. Эксперт акцентировал внимание на том, что во время программы участников прежде всего направляли к перспективам государственного дизайна, а не коммерции: «Креативные и неоднозначные коммерческие решения не подходят для государственных проектов из-за сложности реализации, они не могут применяться, например, на сайтах детских садов, поликлиник и школ — это далеко от реальности и не удобно для постоянных пользователей и посетителей. По этой причине эксперты прежде всего показывали, как устроен государственный дизайн, в чем его основные принципы, на что необходимо обращать внимание и какие решения подходят или не подходят».

Эксперт подчеркнул, что естественным образом полученные знания повлияли на работы участников: они стали более упорядоченными, спокойными, реализуемыми и универсальными.

Все знания, полученные на выездном практикуме, участники активно внедряют и реализуют в своих дизайн-решениях. Ключевым событием выездного практикума стала демонстрация своего проекта экспертам, где участники получили ценную обратную связь.

Напоминаем, что в рамках проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» также существует образовательный видеокурс, регистрация на который остается открытой для всех желающих. Он проводится по трем направлениям: «Графика», «Стиль» и «Интерьер», и рассчитан на всех, кто хочет получить базовые знания в области дизайна, которые можно сразу же применить на практике. По условиям организаторов, слушатели могут не ограничиваться только одним направлением, выбрав сразу несколько. Для слушателей образовательного видеокурса подготовлены лектории от профильных экспертов, мастер-классы в прямых эфирах, чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям.

Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте: https://vk.com/design.marafon.