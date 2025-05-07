Дети сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница»

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На стадионе «Орбита» состоялось масштабное военно-патриотическое мероприятие «Зарница», в котором приняли участие дети сотрудников УФСИН России по Самарской области и Самарского юридического института ФСИН России.

В этом году в игре участвовали две команды, которые состязались в четырех номинациях:

Творческая: подготовка и демонстрация видеоролика о герое Великой Отечественной войны;

Музыкальная: исполнение патриотической песни;

Спортивная: легкоатлетическая эстафета, строевая подготовка;

Тактическая: стрельба из пневматических винтовок.

По итогам соревнований команда детей сотрудников УФСИН России по Самарской области заняла 1 место, одержав победу во всех номинациях. Их успех стал результатом упорной подготовки, внимательности и сплочённости.

Завершилось мероприятие торжественным награждением: победителям вручили памятные кубки, медали, сладкие призы и дипломы. Финалом стало общее фотографирование на память, символизирующее дружбу и единство участников.





