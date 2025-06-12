Дети из ЛНР в Самаре присоединились к празднованию Дня России

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В честь Дня России в 70 регионах страны участники Молодёжки Народного фронта проводят патриотические мероприятия, направленные на поддержку бойцов СВО и укрепление единства жителей. В Самарской области волонтеры также поздравили с праздником тех, кто сейчас нуждается в заботе.



Особое внимание молодёжь уделила 30 детям из Луганска и Кировска, приехавшим в Самару на каникулы. Учащиеся Кировской многопрофильной гимназии и воспитанники кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова стали главными героями праздничного вечера, организованного Молодёжкой Народного фронта.



«В честь Дня России мы устроили для ребят дискотеку, где современные мелодии звучали под аккомпанемент аккордеона – необычное и запоминающееся сочетание. Каждый ребёнок получил ленточку с российским триколором, став частью общего праздничного настроения», – рассказала координатор Молодёжки Народного фронта в Самарской области Ирина Каштанова.