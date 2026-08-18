Детей оградят от «травмирующих» песен в детсадах с 1 сентября

В российских детских садах с 1 сентября 2026 года перестанут использовать песни, способные психологически травмировать детей. Новые критерии отбора музыкального репертуара предусмотрены рекомендациями Минпросвещения по воспитательной работе в дошкольных учреждениях, пишут российские СМИ. Однако на практике их может быть трудно реализовать.

«Критерии отбора музыкального репертуара с точки зрения исключения „травмирующих“ песен, учитывающие сразу несколько параметров (текст, интонацию, темп), на практике могут оказаться слишком размытыми для воспитателей», — сказал сенатор, профессор и член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог. Его слова приводят «Известия».

Одновременно с 1 сентября начнет работать единая цифровая платформа в виде федеральной методической библиотеки для дошкольных учреждений. На централизованном ресурсе соберут прошедшие экспертный отбор материалы, которые рекомендованы Минпросвещения. Пользоваться ими смогут педагоги и родители.

При этом востребованность новой платформы среди родителей вызывает вопросы у специалистов. Детский психолог Надежда Резенова считает, что взрослые вряд ли станут регулярно обращаться к ресурсу, если он превратится в очередной набор рекомендаций и чек-листов.

Еще одним направлением новых рекомендаций станет организация пространства в детских садах. В Минпросвещения предлагают создавать современную, безопасную и инклюзивную среду, способствующую воспитанию и развитию ребенка.

Отдельные требования предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рекомендациях описаны принципы организации интерьера с учетом их особых потребностей, чтобы помещения оставались удобными и доступными для всех воспитанников.