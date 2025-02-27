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Спасский стал десятым чемпионом мира в 1969 году, обыграв советского шахматиста Тиграна Петросяна. Он удерживал это звание до 1972-го.
Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в 88 лет
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Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в 88 лет

27 февраля 2025 23:30
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Спасский стал десятым чемпионом мира в 1969 году, обыграв советского шахматиста Тиграна Петросяна. Он удерживал это звание до 1972-го.

Советский шахматист Борис Спасский умер в возрасте 88 лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

"К сожалению, Борис Васильевич ушел из жизни. Это очень большая утрата для всего шахматного мира <...> Борис Васильевич жил в Москве, я находился на связи с его близкими, они мне недавно позвонили и сообщили об этом. Все блестящие эпитеты, которые можно сейчас сказать, — это все про него. Десятый чемпион мира, и я знал его, скажем так, не по книжкам. С ним всегда было интересно общаться. Он был очень интересный рассказчик, и сейчас тяжело говорить об его уходе", — сказал собеседник агентства.

Спасский стал десятым чемпионом мира в 1969 году, обыграв советского шахматиста Тиграна Петросяна. Он удерживал это звание до 1972-го, когда уступил в матче за мировую шахматную корону американцу Бобби Фишеру.

 

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