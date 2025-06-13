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Даже разрешенные к свободной продаже удобрения при неправильном применении могут нанести серьезный вред здоровью

13 июня 2025 19:45
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Химик Дорохов: удобрение хлористым калием грозит угнетением полезной микрофлоры.

Даже разрешенные к свободной продаже агрохимикаты при неправильном применении могут нанести серьезный вред здоровью и окружающей среде, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Речь идет прежде всего о кадмии, который может накапливаться в почве и растениях. Этот элемент попадает в с/х продукцию преимущественно через фосфорные удобрения, произведенные с нарушением технологических норм. Длительное потребление продуктов с высоким содержанием кадмия увеличивает риск развития заболеваний почек и костной системы», — предупредил эксперт.

Популярным удобрением среди дачников является хлористый калий. Но систематическое превышение рекомендуемых норм внесения приводит к деградации почвенного покрова и угнетению полезной микрофлоры.

Даже органические удобрения могут нести определенные риски. Например, пищевые остатки, особенно животного происхождения, при неправильном компостировании становятся питательной средой для патогенных микроорганизмов. Это создает риск попадания опасных бактерий, включая сальмонеллу, на выращенные овощи и фрукты.

«При работе с любыми видами удобрений крайне важно соблюдать меры предосторожности. Минимальный набор средств защиты включает резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. После обработки участка необходимо тщательно вымыть руки и очистить используемый инвентарь», — сказал он.

Выбирая удобрения, следует обращать внимание на наличие полной маркировки и сертификатов соответствия. Важно помнить, что даже самые распространенные удобрения требуют ответственного подхода и строгого соблюдения инструкций по применению, резюмировал химик.

 

 

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