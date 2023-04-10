Член СПЧ провел рабочую встречу с руководством УФСИН России по Самарской области

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Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета при ФСИН России Александр Брод провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым.

В ходе встречи обсуждались вопросы ресоциализации и адаптации осужденных, организации процесса голосования на выборах в следственных изоляторах, медицинского обеспечения осужденных.

Генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов отметил, что производственный сектор УИС региона располагает большим потенциалом и многолетним опытом изготовления продукции для государственных и муниципальных потребителей. На производственных объектах трудоустроено около 3 тысяч осужденных. Ведется работа по созданию 400 рабочих мест для осужденных к принудительным работам. В ведомственном образовательном учреждении обучаются осужденные по 31 специальности. Среди них – сварщик, машинист котельной, слесарь. Введен в строй швейный цех в ИК-26, где ежемесячно изготавливается до 500 рабочих костюмов.

В 2022 году состоялось открытие двух участков, функционирующего в режиме исправительного центра, при колонии-поселении № 27. Эти исправительные учреждения на базе предприятий региона, где трудятся 224 осужденных.

В библиотеки колоний и следственных изоляторов передаются сотни экземпляров художественной и научно-популярной литературы. Созданы библиотечные уголки в комнатах ожидания граждан. Кроме того, печатное издание Общественного совета при УФСИН «Тюрьма и воля» удостоено диплома Союза журналистов России.

В завершении Александр Брод ознакомился с выставочной экспозицией истории уголовно-исполнительной системы Самарской области, задал интересующие вопросы помощнику начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковнику внутренней службы Антону Виндугову.