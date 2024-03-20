Чапаевский механический завод активно ведет набор сотрудников

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Служба занятости региона помогает жителям Самарской области найти подходящую работу. Вопросы трудоустройства, обеспечение занятости населения региона находятся в фокусе внимания губернатора Дмитрия Азарова. В настоящее время в Самарской области удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы, он составляет всего 0,4%.

Тем не менее услуги службы занятости востребованы - ежедневно люди что-то меняют в своей жизни, переезжают, принимают решение изменить свой профессиональный путь. Ольга Ледяева переехала из Самары в Чапаевск. Некоторое время она продолжала работать в Самаре, но, так как на дорогу уходило слишком много времени и средств, начала искать работу по месту жительства.

«Когда я решила, что мне нужна работа в Чапаевске, сразу же обратилась в службу занятости, - поделилась Ольга Ледяева, - мне помогли, никаких трудностей при постановке на учет не было. И практически сразу дали направление на Чапаевский механический завод. Для меня это совершенно новая сфера, но после собеседования мне предложили обучиться, чтобы работать контролером ОТК. Обучение прошла здесь же на предприятии, и сейчас уже сама помогаю новичкам. Большое спасибо центру занятости. Я не ожидала, что работу мне найдут буквально за неделю».

На Чапаевском механическом заводе сейчас растет объем заказов, поэтому и людей требуется все больше.

«Мы подбираем кадры и сами, и при содействии службы занятости, активно участвуем в различных мероприятиях и программах, например, по трудоустройству инвалидов и несовершеннолетних, - рассказал директор предприятия Олег Трохин. - Нам нужны сотрудники по разным рабочим специальностям, это электрогазосварщики, водители, сборщики-снаряжальщики. Где-то требуется специальное образование, а вот сборщиков-снаряжальщиков мы готовы обучить с нуля. Нам нужны также инженеры. В марте в очередной раз подняли зарплату, у нас есть удлиненный отпуск, возможность льготной пенсии, организация питания, собственный профилакторий с хорошей оздоровительной базой. Приглашаем к нам всех желающих».

Центры занятости населения региона расширяют спектр услуг, в том числе и для работодателей.

«В 2023 году в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, в нашем центре занятости была проведена модернизация, - отметил руководитель территориального центра занятости населения г.о. Чапаевск Павел Кургаев. - Это изменило не только внешний вид помещений ЦЗН, но и подходы к работе. В настоящий момент очень большое количество вакансий в Чапаевске, поэтому мы активно сотрудничаем с работодателями. Подбираем работников на предприятия города, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса, на предприятия, реализующие инвестиционные проекты».

Узнать обо всех вакансиях на Чапаевском механическом заводе и других предприятиях региона можно на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru.

Фото: Минтруд Самарской области