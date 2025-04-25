Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы

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В Самаре стартовала Международная акция «Георгиевская лента». Первая акция прошла 24 апреля на площади Куйбышева, где состоятся основные торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами акции в Самаре являются активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Всего до Дня Победы они планируют раздать более 90 тысяч Георгиевских лент.



«Георгиевская лента, закрепленная на груди, – это, прежде всего, дань памяти тем, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной войны. Это символ воинской славы, героизма и связи поколений, гордости за защитников Отечества прошлого и настоящего,. И самое главное – это символ победы, - отметил исполнительный директор СамРО ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов. - Важно, что наша акция носит еще и просветительский характер. Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить».



Как рассказали Волонтеры Победы, Георгиевскую ленту можно расположить в форме петли, галочки, банта или буквы Z на груди в области сердца, на плече или воротнике при условии, что она не треплется на ветру, а бережно приколота булавкой или приметана ниткой. Георгиевскую ленту, которая потеряла опрятный вид, необходимо заменить на новую. Не следует носить символ на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах, животных и снаружи автомобилей.



Отметим, что в праздничные дни в столице региона добровольцы проведут акцию на следующих площадках:



1 мая: с 12:00 на пл. Куйбышева;

6 мая: с 11:00 до 15:00 на пл. Славы;

7 мая: с 11:00 до 15:00 на пл. Славы;

9 мая: с 09:00 до 12:00 на пл.Куйбышева;

9 мая: с 17:00 до 20:00 на пл.Куйбышева.



Полный список точек - на сайте.

Фото: администрация Самары