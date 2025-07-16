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Более 50 пешеходных экскурсий уже провели городские учреждения Самары летом

16 июля 2025 16:54
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Более 50 пешеходных экскурсий уже провели городские учреждения Самары летом

В течение лета в Самаре состоялось уже более 50 пешеходных экскурсий для жителей и гостей города. 

Музей Эльдара Рязанова предлагает бесплатно посетить как тематические экскурсии – «Звезды кинематографа в Самаре» и «Самарские страницы Эльдара Рязанова» - так и посвященные истории города.

 Экскурсоводы Детской художественной галереи уже провели для жителей и гостей города порядка 15 пешеходных экскурсий, еще не менее десяти прогулок запланировано до конца лета. 

 Также на пешеходные экскурсии жителей и гостей города приглашает Самарский литературный музей им. М.Горького. Бесплатные экскурсии от Самарского бизнес-инкубатора проходят еженедельно по субботам. 

 Полные программы пешеходных экскурсий доступны в группах учреждений ВКонтакте: https://vk.com/childgall (Детская картинная галерея), https://vk.com/ryazanov_museum (Музей Эльдара Рязанова), https://vk.com/samlitmus (Самарский литературный музей им.М.Горького), https://vk.com/sbi63 (Самарский бизнес-инкубатор»). 

 Напомним, в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе» также проходят бесплатные спортивные тренировки и творческие мастер-классы в городских парках, кинопоказы под открытым небом в кинотеатре «Филин» на набережной и другие мероприятия. Полная программа на текущую неделю доступна на сайте администрации города по ссылке https://www.samadm.ru/city_life/samarskiy-dvizh/.

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