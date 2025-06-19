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Более 30 фитнес-центров и спортивных федераций Самары стали участниками проекта «Самара в движении»

19 июня 2025 15:45
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С начала лета в Самаре проходят бесплатные тренировки на открытом воздухе «Самара в движении».

С начала лета в Самаре проходят бесплатные тренировки на открытом воздухе «Самара в движении». Под руководством профессиональных тренеров они проходят в парке им.50-летия Октября и на площади им.Куйбышева. Также с 20 июня откроется площадка «Место силы» на Ленинградском спуске набережной и площадка на Первомайском спуске, где расположена самая большая спортивная зона площадью 8 тысяч квадратных метров, а с 23 июня - локации в Парке им. Ю.А. Гагарина.

«Самара в движении» - это по-своему уникальный проект, который объединяет любителей и профессиональных спортсменов. Уровень подготовки не столь важен, самое главное – желание заниматься на открытом воздухе, поддерживать здоровый образ жизни и быть в форме. Занятия проводят профессиональные инструкторы более 30 фитнес-центров, федераций и спортивных клубов нашего города. Приглашаю всех присоединиться и провести лето в Самаре активно!», - сказал Иван Носков.

Ежедневно по будням в парке им.50-летия Октября (парке Металлургов) проходят тренировки по настольному теннису, зумбе, боксу, йоге и шахматам. На площади им.Куйбышева в зоне функциональных тренировок проходит силовой тренинг, а также доступна полоса препятствий. На Первомайском спуске 21 июня с 16:00 пройдут мероприятия в рамках XI Международного дня йоги в Самаре.

«Принимаю участие в проекте уже не первый год, за это время и у меня, и у других тренеров уже сложились свои «фитнес-тусовки», люди идут, потому что знают нас и наш профессиональный подход к занятиям. Благодарю организаторов проекта за возможность выходить летом на открытые площадки, летом это именно то, что нужно, для развития массового спорта!» - поделилась тренер проекта «Самара в движении» Ирина Красильникова.

По данным департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара, по итогам 2024 года зафиксировано 220 тысяч посещений, тех, кто находился на площадках более 30 минут, из которых 25 тысяч человек посещали тренировки регулярно, как минимум 3 раза в неделю.

Отметим, что тренировки «Самара в движении» продлятся до конца сентября, актуальное расписание доступно в группе https://vk.com/samaravdvizhenii.

 

Фото:   администрация Самары

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