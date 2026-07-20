Более 3 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях Самары в июне

В первый месяц лета в загородных лагерях Самары отдохнули более 3,3 тыс. детей. На данный момент в лагерях отдыхают еще свыше 1,8 тыс. школьников. Всего летом 2026 года за 48 смен в загородных лагерях Самары проведут каникулы около 11 тысяч детей. Профильные смены проводятся по 6 направлениям — от спорта и науки до творчества и краеведения.

В спортивном лагере «Олимп» летние программы ориентированы на спорт, здоровый образ жизни и включают в себя тренировки по игровым видам спорта, занятия в спортивных залах, тематические мероприятия, направленные на формирование командного духа и развитие коммуникативных навыков у детей, а также элементы туристско краеведческой и спортивно туристической подготовки. За первые 3 смены в лагере отдохнули свыше 600 ребят, на этой неделе стартовала 4-я смена, в рамках которой более 200 детей смогут провести время на отдыхе с пользой для здоровья.