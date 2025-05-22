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Более 1000 человек уже зарегистрировались на Фестиваль бега «Королева спорта» в Самаре

22 мая 2025 15:48
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Старт и финиш забега будут организованы на II-ой очереди набережной Волга, около бассейна ЦСК ВВС. 

В Самаре открыта регистрация на участие в Фестивале бега «Королева спорта». В этом году он пройдет 12 июня и будет организован при поддержке администрации города и общественной организации «Самарская областная федерация легкой атлетики».

Старт и финиш забега будет организован на II-ой очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. 

Дистанции:
- Самарская Миля - 1586 метров (с 7 лет, без медалей);
- Детский забег - 300 м (дети от 1 года до 4 лет в сопровождении родителей);
- Детский забег - 600 м (дети от 5 до 10 лет);
- Эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья» (3 человека в команде, родители с детьми от 1 до 10 лет);
- Корпоративный забег 5*3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет);
- 3 км личный зачет (с 11 лет);
- 5 км (с 11 лет);
- 5 км костюмированный забег;
- 10 км (с 14 лет);
- 21 км (с 16 лет);
- Северная ходьба 3 и 10 км

Выдача стартовых пакетов будет проходить 10 июня с 15:00 до 21:00 на II-ой очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС, а также 11 июня с 11:00 до 20:00 в стартовом городке на II-ой очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС.

Обратите внимание, в день старта выдача стартового пакета возможно только для иногородних участников и прекращается за 30 минут до старта вашей дистанции. Торжественное открытие забега состоится в 7:25, в первый старт – в 7:30. Старт «Самарской мили» - в 9:20. На сегодняшний день регистрацию на забег прошли уже более 1000 человек.

Подробнее здесь.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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