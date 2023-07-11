Благодарность самарским пожарным от спасённых жителей

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9 июля на ул. Солнечной в Самаре произошел пожар в крупном складском помещении. Огонь быстро охватил ангар и его содержимое, существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Прибывшие на место пожара расчеты тут же приступили к тушению огня.

Огнеборцы пожарно-спасательных частей № 5,6,9 и пожарной специальной части г. Самары оперативно остановили распространение пламени, и через некоторое время полностью ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. Спасенные жители прислали трогательное письмо, в котором выразили благодарность пожарным за их самоотверженный труд.

«Скромность не позволяет нашим доблестным пожарным рассказывать о своих подвигах, но о них можем рассказать мы – люди, чьи дома и жизни были спасены в этот день. Мы на себе ощутили, что значит быть под их защитой!!! Они герои без преувеличения! Нас до глубины души поразили слаженная работа ребят, их самопожертвование и готовность каждый день идти на подвиг!!! Низкий земной поклон вам!

К сожалению, мы не смогли узнать всех имён героев, которые отстояли нас у огня - со стихией боролись 12 расчетов ...! Вот только немногие имена: Павел, Михаил, Максим, Александр, Сергей, Пётр, Андрей, Александр. От всего сердца благодарим вас и всех, кто был причастен к тушению страшного пожара. Примите от нас эти искренние слова благодарности, и пусть на ваших лицах, лицах настоящих мужчин, чаще сияют улыбки, а не отблески огня! Храни вас Господь! Семья спасённых: Ирина, Алексей, Татьяна», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО