Я нашел ошибку
Главные новости:
9 июля на ул. Солнечной в Самаре произошел пожар в крупном складском помещении.
Благодарность самарским пожарным от спасённых жителей
Ребенок получил телесные повреждения.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка упавшим деревом
Окончание работ запланировано на 2024 год. Однако восстановление газопровода идет с опережением срока.
Реконструкция газопровода «Похвистнево – Самара» завершена на 80 процентов
Обнаружена группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, поиск которых велся в Пермском крае.
Пропавшая в Пермском крае при сплаве тургруппа из 22 человек найдена живой
Детям важно объяснить, почему ходить с незнакомцами — это табу.
Клинический психолог Котович  рассказала о способах уберечь ребенка от похищения
Начальник ГУ МВД СО генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил пенсионеру памятный подарок и выразил большую благодарность за многолетний добросовестный труд.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД СО полковник Сергей Гольдштейн завершил службу в органах внутренних дел
Депутаты поддержали запрет на усыновление детей людьми, перешедшими в другой гендер.
В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о запрете смены пола
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.49
-0.2
EUR 100.42
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодарность самарским пожарным от спасённых жителей

11 июля 2023 21:35
121
9 июля на ул. Солнечной в Самаре произошел пожар в крупном складском помещении.

9 июля на ул. Солнечной в Самаре произошел пожар в крупном складском помещении. Огонь быстро охватил ангар и его содержимое, существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Прибывшие на место пожара расчеты тут же приступили к тушению огня.

Огнеборцы пожарно-спасательных частей № 5,6,9 и пожарной специальной части г. Самары оперативно остановили распространение пламени, и через некоторое время полностью ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. Спасенные жители прислали трогательное письмо, в котором выразили благодарность пожарным за их самоотверженный труд.

«Скромность не позволяет нашим доблестным пожарным рассказывать о своих подвигах, но о них можем рассказать мы – люди, чьи дома и жизни были спасены в этот день. Мы на себе ощутили, что значит быть под их защитой!!! Они герои без преувеличения! Нас до глубины души поразили слаженная работа ребят, их самопожертвование и готовность каждый день идти на подвиг!!! Низкий земной поклон вам!

К сожалению, мы не смогли узнать всех имён героев, которые отстояли нас у огня - со стихией боролись 12 расчетов ...! Вот только немногие имена: Павел, Михаил, Максим, Александр, Сергей, Пётр, Андрей, Александр. От всего сердца благодарим вас и всех, кто был причастен к тушению страшного пожара. Примите от нас эти искренние слова благодарности, и пусть на ваших лицах, лицах настоящих мужчин, чаще сияют улыбки, а не отблески огня! Храни вас Господь! Семья спасённых: Ирина, Алексей, Татьяна», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:     пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
360
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
748
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
393
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
916
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9033
Весь список