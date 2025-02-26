Биолог рассказала о полезных и вредных свойствах творога

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О полезных и вредных свойствах продукта «Известиям» рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Эксперт отметила, что при неправильном хранении в твороге начинают размножаться патогенные микроорганизмы, что в некоторых случаях приводит к отравлению.

Кроме того, продукт может вызывать аллергию у людей с непереносимостью лактозы и казеина, а также провоцировать набор лишнего веса и повышение холестерина из-за большого содержания жиров. Его чрезмерное потребление может перегрузить почки из-за избытка белка, подчеркнула Лялина.

Биолог лтметила и положительные свойства творога:

«Творог полезен как продукт, богатый белком. Легкоусвояемый молочный белок (казеин) в его составе способствует росту и восстановлению мышц. Кальций помогает укреплению костей, зубов и ногтей, предотвращает остеопороз».

Содержащиеся в твороге калий и магний укрепляют сердечно-сосудистую систему, а витамины B, A и E способствуют усилению иммунитета, подчеркнула она. Эксперт также рекомендовала выбирать продукт с жирностью 5–9%. По ее словам, такой творог легко переваривается и нормализует работу кишечника.

Норма потребления продукта для взрослых — не более 200 г творога в день, для детей до года — до 20 г, после года — 60–100 г, напомнила биолог.

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