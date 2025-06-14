Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня

Подробности рассказали в городской администрации. В воскресенье, 15 июня, в областном центре ожидается обширная программа активностей и развлечений, передает sovainfo.ru.
Струковский сад:
17:00 – Мастер-класс по созданию книжных закладок;
17:00-22:00 – Голос города;
18:00 – Концертная программа Самарского духового оркестра.
Парк Дружбы:
17:00-22:00 – Голос города.
Площадь Куйбышева:
18:00 – Самара в движении: силовой тренинг (амстафф);
19:00 – Самара в движении: полоса препятствий.
Самарская набережная, кинотеатр под открытым небом:
16:30 – мультфильмы;
17:20 – "Королевство кривых зеркал" (12+);
18:45 – "Баба Яга спасает мир" (6+);
20:25 – "Как стать принцессой" (12+).