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Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
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Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня

14 июня 2025 22:46
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Подробности рассказали в городской администрации.

Подробности рассказали в городской администрации. В воскресенье, 15 июня, в областном центре ожидается обширная программа активностей и развлечений, передает sovainfo.ru.

Струковский сад:

17:00 – Мастер-класс по созданию книжных закладок;
17:00-22:00 – Голос города;
18:00 – Концертная программа Самарского духового оркестра.

Парк Дружбы:

17:00-22:00 – Голос города.

Площадь Куйбышева:

18:00 – Самара в движении: силовой тренинг (амстафф);
19:00 – Самара в движении: полоса препятствий.

Самарская набережная, кинотеатр под открытым небом:

16:30 – мультфильмы;
17:20 – "Королевство кривых зеркал" (12+);
18:45 – "Баба Яга спасает мир" (6+);
20:25 – "Как стать принцессой" (12+).

Теги: Мероприятия Самара

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