Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня

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Подробности рассказали в городской администрации. В воскресенье, 15 июня, в областном центре ожидается обширная программа активностей и развлечений, передает sovainfo.ru.



Струковский сад:



17:00 – Мастер-класс по созданию книжных закладок;

17:00-22:00 – Голос города;

18:00 – Концертная программа Самарского духового оркестра.



Парк Дружбы:



17:00-22:00 – Голос города.



Площадь Куйбышева:



18:00 – Самара в движении: силовой тренинг (амстафф);

19:00 – Самара в движении: полоса препятствий.



Самарская набережная, кинотеатр под открытым небом:



16:30 – мультфильмы;

17:20 – "Королевство кривых зеркал" (12+);

18:45 – "Баба Яга спасает мир" (6+);

20:25 – "Как стать принцессой" (12+).