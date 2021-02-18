Артиллеристы ЦВО проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества.
Праздничное представление состоится на набережной реки Волги вечером 23 февраля. Из салютных пусковых установок 2А85 в небо выпустят 800 фейерверочных изделий. Звуковое сопровождение будут обеспечивать 122-мм гаубицы Д-30.
Первая тренировка в рамках подготовки к салюту пройдёт 19 февраля на Рощинском полигоне. Артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок, передает пресс-служба ЦВО.
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