Арт-объект общественного пользования: в парке Гагарина в Самаре установили санузел по просьбам граждан в соцсетях

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С начала лета более 60 сообщений с соцсетях, попавших в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», касались работы общественных туалетов в разных городах и районах. ЦУР Самарской области регулярно фиксирует сигналы от жителей с просьбой наладить работу санузлов на территории общественных пространств. В Самаре такие просьбы в соцсетях чаще всего высказывали в отношении парка Гагарина.

«Много пожилых людей гуляют в скверах, отдыхают на бульварах, ходят по улицам, но туалетов практически нигде нет. Где туалеты на улице Советской Армии, Стара-Загора?»

«В парке Гагарина гуляют много семей с маленькими детьми, там очень нужны нормальные туалеты в парках. Сделайте лучше нормальный стационарный!»

«Когда уже отремонтируют бесплатный туалет в парке Гагарина, постоянно закрыт. В биотуалеты очередь».

В одном из самых популярных парков Самары проблему с местами общего пользования решили комплексно. Со стороны ул. Стара-Загора оборудовали новый стационарный общественный туалет. На месте старой постройки, которую много лет не использовали, появился современный объект, выдержанный в космической стилистике парка. Также в рабочее состояние привели 6 кабинок бесплатных модульных туалетов в центре парка около детской площадки и рядом с аттракционом «Колесо обозрение».

Всего же, по информации департамента городского хозяйства и экологии, в парках Самары работает 21 туалетная кабинка, еще 5 открыты на территории скверов.