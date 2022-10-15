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Популярная в регионе и за его пределами инструктор по верховой езде, создательница и руководитель клуба конного туризма в Кривой Луке Анна Парабина удостоена золотой медали и диплома регионального Минсельхоза «За вклад в развитие животноводства Самарской области».



Девушка с детства обожает лошадей и все, что с ними связано. Получив престижную профессию и отработав несколько лет на ниве юриспруденции, она в итоге поняла – жить надо по мечте и заниматься делом, которое вдохновляет и приносит радость.



А радость нашей героине доставляют лошади и единение с природой. Свое конное царство Анна основала в 2009 году. Сегодня ее клуб – центр активного семейного отдыха, где детей и взрослых учат уверенно держаться в седле.



Подготовленные всадники могут здесь профессионально заниматься конным спортом и участвовать в различных соревнованиях. В активе клуба свыше 30 лошадей десяти пород. О каждой с любовью заботятся, будь то молодняк или животные-ветераны, как Гай Юлий Цезарь, Мальчик и Фрося, воспитывающие бойких жеребят.

Фото: пресс-служба правительства СО