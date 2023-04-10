Администрация Самары напоминает правила безопасности в период паводка

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Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара сообщает, что с 6 апреля проводятся плановые повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.

В период с 14 по 20 апреля 2023 года объем сбросов составит порядка 26 000 кубических метров, что приведет к повышению уровня воды в реке Волга до отметки 32,1 метра по Балтийской системе высот. При таком уровне частично подтопляются территории Куйбышевского, Железнодорожного и Красноглинского внутригородских районов.

В ближайшие дни запрещается въезд и нахождение граждан на подтапливаемых территориях, у урезов воды рек и вблизи водоемов не оставляйте без присмотра личные вещи и имущество, особенно автомобили и различные средства передвижения.

Если начался резкий подъем воды, необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и принять меры к эвакуации пешим порядком по дорогам (бродам) и другим неподтопленным местам.

Четко выполняйте требования информационных запрещающих знаков, различных перетягов и справочных табло, выставленных на паводкоопасных территориях.

Примите все возможные меры, позволяющие спасателям своевременно вас обнаружить, оповестите родственников о своем местонахождении или позвоните в экстренные службы. При себе необходимо иметь средства сотовой связи с заряженными аккумуляторами.

В случае отсутствия мобильной связи обозначить свое местоположение в светлое время суток можно вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотнища, в ночное – подачей световых сигналов.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

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