Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
С 6 апреля проводятся плановые повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.
Администрация Самары напоминает правила безопасности в период паводка
В 2023 году планируется проведение 10 сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством на 421 торговое место.
В Самаре обсудили работу муниципальных ярмарок
Фиксируются случаи, когда в учреждениях не предоставляют возможности прохождения бесплатных обследований либо обозначают сроки их проведения в несколько месяцев.
Губернаторский контроль: Дмитрий Азаров поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного предоставления услуг в рамках ОМС
Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и СДТ, частные домовладения, ЛПХ.
На особом контроле Дмитрия Азарова — готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду
Волжский светотехнический завод Луч работает в Тольятти более 14 лет. На предприятии выпускают профессиональное энергосберегающее светотехническое оборудование.
Светотехнический завод "Луч" наращивает объем продаж в Самарской области
Энергетики привели в порядок после зимнего сезона городскую территорию вблизи офиса на ул. Воскресенской.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели субботник в Тольятти
Выставка начинается с женских портретов, где женщина – муза, источник вдохновения,  объект любования, любимое лицо
Музей «Детская картинная галерея»: открытие выставки "Муза, мама, авиатрисса. Женщина на фоне времени"
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Серебряные» волонтеры соберутся в Похвистневском районе
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Администрация Самары напоминает правила безопасности в период паводка

10 апреля 2023 19:11
108
С 6 апреля проводятся плановые повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара сообщает, что с 6 апреля проводятся плановые повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.

В период с 14 по 20 апреля 2023 года объем сбросов составит порядка 26 000 кубических метров, что приведет к повышению уровня воды в реке Волга до отметки 32,1 метра по Балтийской системе высот. При таком уровне частично подтопляются территории Куйбышевского, Железнодорожного и Красноглинского внутригородских районов.

В ближайшие дни запрещается въезд и нахождение граждан на подтапливаемых территориях, у урезов воды рек и вблизи водоемов не оставляйте без присмотра личные вещи и имущество, особенно автомобили и различные средства передвижения.

Если начался резкий подъем воды, необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и принять меры к эвакуации пешим порядком по дорогам (бродам) и другим неподтопленным местам.

Четко выполняйте требования информационных запрещающих знаков, различных перетягов и справочных табло, выставленных на паводкоопасных территориях.

Примите все возможные меры, позволяющие спасателям своевременно вас обнаружить, оповестите родственников о своем местонахождении или позвоните в экстренные службы. При себе необходимо иметь средства сотовой связи с заряженными аккумуляторами.

В случае отсутствия мобильной связи обозначить свое местоположение в светлое время суток можно вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотнища, в ночное – подачей световых сигналов.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
34
В Самаре 10 апреля запустили пробные рейсы автобуса № 82
10 апреля 2023  13:33
В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82
210
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
10 апреля 2023  13:00
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
253
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
10 апреля 2023  10:19
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
268
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
10 апреля 2023  10:12
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
236
Весь список