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83-летний Николай Дроздов впервые украсил обложку глянца с женой

24 февраля 2021 09:29
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83-летний Николай Дроздов впервые украсил обложку глянца с женой

На мартовской обложке российской версии издания Tatler появилась семья Дроздовых. Николай и Татьяна позируют в стиле фэмили лук — уютных кардиганах поверх белых рубашек. 83-летний телеведущий нежно держит супругу за руку и улыбается в камеру.

«Николай Николаевич и Татьяна Петровна Дроздовы — о том, как прожить 44 года, не повысив друг на друга голос (спойлер: однажды вместо Татьяны Петровны в обычной московской квартире жили семь кобр из Индии)», — отметила в анонсе выпуска редакция издания.

Супруги также снялись в милой фотосессии для журнала, пишет Passion.ru.

Ранее Дроздов зарегистрировался в тиктоке, принял участие в съемке для российской версии журнала GQ вместе с более молодыми артистами, примерив наряды Модного дома Gucci, а также снялся для Vogue.

Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных». В 2019 году он покинул научно-познавательное шоу.

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