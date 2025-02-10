78% россиян были бы не против завести служебный роман с коллегой

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Порядка 70% россиян заявили о вере в любовь и о том, что каждый должен испытать ее хоть раз в жизни. Об этом сообщает 10 февраля «Газета.Ru», ознакомившись с результатами исследования агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications.

Большинство из принявших участие в исследовании (55%) указали, что состоят в отношениях. 22% опрошенных находятся в поиске второй половинки, однако немногим меньше и убежденных одиночек — к таковым себя отнес 21% участников исследования.

«Рассуждая о том, из чего складываются счастливые отношения, респонденты поставили на первые места доверие (84%), поддержку и заботу (75%), а также общие интересы и ценности (61%). Около половины опрошенных считают необходимым условием любви совместные цели и планы (49,8%) и чувство защищенности, которое возможно только рядом с по-настоящему близким человеком (47,9%). А вот страсть и влечение назвали слагаемым счастливой истории любви только 29,8% — почти столько же, сколько дружбу (28,3%)», — гласит исследование.

Исследование также коснулось и «красных флагов» — качеств и поступков партнера, которые неприемлемы и могут поставить крест на отношениях. В качестве самого главного из них россияне назвали измены — 78% считают их неприемлемыми в отношениях.

Половина респондентов не готова мириться с токсичностью и насилием со стороны партнера, а еще с наличием у него зависимостей — как алкогольной и наркотической, так и игровой. Менее трети назвали в числе неблагоприятных для отношений факторов инфантильность и вмешательство родителей в семейную жизнь пары.

Отмечается, что на стадии поиска и выбора партнера в фокусе внимания россиян находятся физические и социальные данные партнера.

«Так, 72,2% респондентов признались, что в первую очередь смотрят на внешность и лишь потом на возраст (58%) и образование (35,1%). Каждого пятого из тех, кто находится «в активном поиске», интересуют также профессия, социальный статус и вероисповедание потенциального партнера. При этом уровень дохода и политические взгляды считают важными только 14,1% и 13,7% респондентов соответственно. А предшествующий сексуальный опыт интересует и вовсе только 10%», — сказано в тексте.

При этом в уже сложившейся паре на первое место по важности выходят внутренние качества человека.

Хотя 80% респондентов были не против отношений и новых знакомств, две трети опрошенных заявили о нежелании начинать отношения с партнером, который уже женат или замужем. При этом 78% были бы не против завести служебный роман с коллегой.