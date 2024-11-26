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77-й десант из 30 волонтеров «Единой России» отправился на Донбасс

26 ноября 2024 13:22
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77-й десант из 30 волонтеров «Единой России» отправился на Донбасс
В состав сводного отряда «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» вошли 6 добровольцев из Самары.
 

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская  области - в новые регионы ребята едут с уверенностью в собственных силах. Молодёжь готова работать там, где скажут — этим ребятам не надо объяснять важность задачи.  

Самарчанка Дарья Шишкова - активистка «Молодой Гвардии» - будет работать в гуманитарном центре «Единой России»,  помогать с выдачей документов. Самарских парней - волонтеров ждут в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении.

«Помощь нужна везде, но особенно там, куда мы едем», — считает студент Самарского колледжа железнодорожного транспорта Никита Ширшов.

Перед отправкой ребята прошли серьёзную подготовку в Москве, в Центральном штабе «Молодая Гвардия». Добровольцы могут  оказать первую медицинскую помощь,  а также знают, как успокоить и поддержать в беде.  Кроме того, ребята прошли инструктаж по безопасности, чтобы не растеряться в нестандартных ситуациях, иногда приближенных к боевым условиях.

«Вы не просто волонтёры, ваша работа важна для местных жителей и для регионов Донбасса и Новороссии. Будьте смелыми и терпеливыми, и помните, что вы одна команда, которая всегда готова помочь друг другу, если нужно»,  — обратился к добровольцам Владимир Рузанов, руководитель местного штаба «Молодая Гвардия Единой России» из Ленинского района .

Добровольцы будут заниматься организацией предновогодних мероприятий. Программа стартует с мастер-классов для детей по изготовлению украшений и праздничных открыток, в том числе, для участников спецоперации. Затем будут организованы адресные поздравления пожилых людей, ветеранов, пациентов и сотрудников больниц и госпиталей, и конечно же, ребята помогут организовать детские праздники.

Напомним, что волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» работают  в новых регионах на постоянной основе уже третий год.  Молодежь  помогает местным жителям, врачам и пациентам в военных госпиталях и больницах, организуют досуговые мероприятия для детей. Из Самарской области в гуманитарной миссии «Единой России» приняли участие почти 200 добровольцев.

Теги: Единая Россия

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