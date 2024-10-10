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67% мужчин и 63% женщин в Самаре признались, что с годами стали отдавать предпочтение серьезным отношениям

10 октября 2024 11:43
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67% мужчин и 63% женщин в Самаре признались, что с годами стали отдавать предпочтение серьезным отношениям

Дейтинг-сервис Мамба провел опрос* о том, как с возрастом меняются цели и предпочтения у мужчин и женщин в знакомствах.  Оказалось, что 67% самарцев с годами становятся склонны к более серьезным отношениям, а большинство жительниц Самары - наоборот хотят более легких знакомств.

Как меняется восприятие знакомств с возрастом?

67% мужчин и 63% женщин признались, что с годами стали отдавать предпочтение серьезным отношениям. 

Основной причиной таких изменений у мужчин являются семейные ценности (77%), выходящие со временем на первый план. Для женщин становится особенно важно получать финансовую и эмоциональную поддержку партнера (60%). Еще одна причина, по которой с возрастом женщины больше стремятся к серьезным отношениям — потребность чувствовать себя желанной и молодой (30%).

 В то же время 36% мужчин и 38% женщин отметили, что с возрастом стали хотеть только флирта и легких отношений. У мужчин это обусловлено желанием сохранить свободу (29%), а еще 23% переживают травмы от предыдущих отношений. Женщины смотрят на это проще — они просто не хотят менять привычную жизнь (53%).

Интересно, что 57% мужчин и 78% женщин заявили, что со временем их подход к знакомствам стал более осознанным - они стали лучше понимать свои потребности и желания, вне зависимости от целей.

Важность четкого понимания целей отношений

Ровно половина женщин указывают свои цели знакомства сразу, а 72% хотели бы, чтобы так поступали и мужчины, ведь это помогает избежать разочарований.

А вот большинство мужчин предпочитают прежде всего встретиться и пообщаться (52%), и только потом определиться с целями. Забавный факт состоит в том, что 65% мужчин будут стараться продолжить общение, даже если цели не совпадают. Женщины проявляют такое упорство в два раза меньше.

Качества, которые привлекают мужчин и женщин в партнерах

С годами мужские приоритеты при знакомстве меняются лишь незначительно. В любом возрасте в первую очередь их привлекает внешняя красота, телосложение и фигура (60%), но они также ценят человеческие качества (34%) и непринужденность (27%).

У женщин, наоборот, картина заметно меняется. У молодых девушек на первом месте легкость в общении и мужская харизма (34%), а финансы стоят аж на 6 строчке. Более взрослые женщины отдают предпочтение верности и надежности (42%), а также финансовой стабильности (32%).

В целом, опрос показал, что с возрастом мужчины и женщины по-разному меняют свои подходы к знакомствам и отношениям. Для мужчин становится важнее стабильность и семейные ценности, в то время как женщины все чаще ищут надежного партнера, который будет поддерживать их и помогать в жизни. Однако обоим полам важно четко понимать цели своего партнера, чтобы избежать недоразумений и ненужных ожиданий.

*В опросе Mamba приняли участие 3 286  респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других  регионов России

Теги: Опрос

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