55 лет международному космическому праву: в Самарском университете работает одна из самых сильных юридических школ страны

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27 января 1967 года подписан "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела". Он стал основой международного космического права.

Согласно нему, космос является достоянием всего человечества, а на любом небесном теле запрещено размещать оружие массового уничтожения.

Самарский университет им. Королёва, где сформировалась и успешно работает одна из самых сильных юридических школ страны, свою миссию видит в продвижении России как космической державы и развивает космическое право.

Эта область знаний неисчерпаема и развивается по мере освоения человечеством открытого космоса. То, что когда-то казалось фантастикой, и описывалось писателями в утопиях, сейчас стало реальностью, разбираться и регулировать которую нужно правоведам.

Уже сейчас космические юристы изучают вопросы регулирования добычи ископаемых на планетах и астероидах, порядок использования международной космической станции, думают как на законодательном уровне бороться с космическим мусором и, конечно же, как не допустить в будущем размещение любого вида оружия в космосе и обеспечить мирное исследование нашей Вселенной.

С 2015 года студентам-магистрантам университета в рамках направления "международное право" преподается спецкурс по космическому праву. Читается курс по космическому праву и бакалаврам, изучающим международное право. Все больше студентов-юристов выбирают для защиты диплома темы, связанные с космическим правом, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета