45 тысяч обращений от жителей в соцсетях с начала года отработали специалисты органов власти в Самарской области

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Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТОП-5 тем за первое полугодие 2021 года:

11 137 сообщений - ЖКХ

8 467 сообщений - состояние дорог

8 165 сообщений - благоустройство

3 765 сообщений - здравоохранение и коронавирус

3 452 сообщений - социальное обслуживание и государственные выплаты

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в Сети на тему «Здравоохранение и коронавирус» снизилось более, чем в два раза. В 2020 году, когда регион только входил в пандемию, новые правила жизни и вводимые ограничения волновали всех. Сейчас самым актуальным вопросом коронавирусной повестки остается вакцинация.

Сообщений на тему ЖКХ, состояния дорог и благоустройства стало в три раза больше. Рост связывают, в том числе с увеличением сроков гидравлических испытаний на теплосетях. Для качественной подготовки к зиме ресурсоснабжающие организации начали эту работу раньше обычного срока – ещё весной, а жителям пришлось столкнуться с отсутствием горячей воды – на данную тему поступило более 2 тысяч жалоб. Таже жителей муниципалитетов региона волновали вопросы качества водоснабжения (2216) и отсутствие отопления (1200).

Из-за аномального лета жители ряда сельских районов столкнулись с проблемами водоснабжения – специалисты ЦУР Самарской области зафиксировали в соцсетях более 350 сообщений на эту тему в летний период. Острая ситуация сложилась в Ставропольском районе, где пришлось бурить дополнительную скважину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выделить на восстановление водоснабжения в муниципальных районах 70 млн. рублей из резервного фонда Правительства региона. В областном Министерстве ЖКХ был создан оперативный штаб по водоснабжению. Многие населенные пункты "запитаны" с поверхностных источников, из-за жары забор воды возрастает и скважины не справляются. За счет средств резервного фонда планируется провести восстановительный ремонт 15-ти и гидродинамическую очистку 17-ти водозаборных скважин, замену 7 водонапорных башен и восстановительный ремонт водопровода.

Кроме того, весной специалисты ЦУР63 зафиксировали двукратный рост числа сообщений с жалобами на отлов безнадзорных животных. Информация была доведена до властей региона, после чего принято решение выделить наиболее проблемным территориям дополнительные средства на отлов безнадзорных собак – количество жалоб в соцсетях летом на эту тему пошло на спад.

Из 45 тысяч обращений порядка 70% приходится на Самару и Тольятти. В малых городах самые активные пользователи соцсетей живут в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, среди сельских территорий проблемы в сети чаще всего обсуждают жители Ставропольского и Волжского районов.

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