4 сентября Самару посетит председатель Госдумы Вячеслав Володин

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В областной столице пройдет выездное совещание совета нижней палаты парламента. Основная тема - социально-экономическое развитие региона.

Рабочее мероприятие посетят представители фракций и профильных комитетов Госдумы, глава Самарской области Вячеслав Федорищев и члены Правительства губернии.

Также глава Государственной думы и депутаты осмотрят ряд соцобъектов и образовательных учреждений столицы губернии.

Подобные выездные совещания федерального ведомства ранее проходили в Санкт-Петербурге и Калининграде, Нижегородской, Мурманской и Тверской областях, Московском клиническом научно-практическом центре имени А. С. Логинова, пишет Сова.