24 сентября УПЧ СО проведет прием граждан

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Прием граждан будет проводиться сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Щеповских Алексеем Викторовичем (адвокат) и Свирякиным Алексеем Николаевичем (адвокат).

Телефон приемной граждан: 8 (846) 337-29-03 с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Также можно обратиться лично по адресу: город Самара, улица Маяковского, 20, в случае необходимости специалисты помогут составить обращение к Уполномоченному по правам человека.

Прием пройдет с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории Самарской области.

Гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме.

Фото из открытых источников