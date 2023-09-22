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Жителей Самары приглашают присоединиться к донорскому движению в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай.



В воскресенье 24 сентября с 9.00 до 13.00 можно будет сдать кровь и стать участником донорской акции #ДавайВступай по привлечению граждан в ряды доноров и вступлению в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга (ул. Ново-Садовая, 156).



В этот день в Самаре пройдут мероприятия в поддержку донорского движения под эгидой Федерального медико-биологического агентства.



Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга.



Также в 9.00 на областной станции переливания крови амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, даст старт марафону. Он пробежит 42 км по городским достопримечательностям города и финиширует в 17.00 у парка «Россия-моя история».

Своим марафоном Артем хочет привлечь как можно больше внимания к теме донорства крови и донорства костного мозга, к необходимости расширения Федерального регистра потенциальных доноров , чтобы у каждого нуждающегося в трансплантации пациента был шанс найти подходящего донора.



В 14.00 в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга».



Если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке.

Фото: минздрав СО