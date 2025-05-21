23 мая в этнопарке Дружбы Народов состоится закладка аллеи Семейных династий Самарской области

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Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области» проводит планомерную и систематическую работу по поддержке и созданию специальных условий для развития семейных компаний в регионе.

Три четверти компаний малого и среднего бизнеса в России сегодня представляют собой семейные предприятия. По разным оценкам, вести семейный бизнес хотели бы около 65% россиян.

08.11.2024 г. по инициативе ТПП Самарской области был принят Закон Самарской области от № 98-ГД «О развитии и поддержке семейных предприятий в Самарской области», направленный на установление на территории региона понятия «семейное предприятие», вовлечение жителей региона в предпринимательскую деятельность через развитие семейного предпринимательства; стимулирование развития и поддержки семейного бизнеса в целом. ТПП региона продолжает работу по реализации положений Закона, а также продвижению дополнительных мер поддержки семейного бизнеса.

Для поддержки и популяризации семейного предпринимательства, обсуждения существующих проблем и формирования предложений по их решению при Союзе «Торгово-промышленная палата Самарской области» работает комитет по семейному предпринимательству. По инициативе Комитета 23 мая в 14:00 в этнопарке Дружбы Народов состоится закладка аллеи Семейных династий Самарской области.

Фото: pxhere.com