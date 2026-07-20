21 июля культурный центр «ЗИМ Галерея» приглашает на лекцию «Вечер одной картины», посвящённую коллажу.

Завтра, 21 июля, культурный центр «ЗИМ Галерея» откроет двери в нерабочий день — специально для важной встречи. Приглашают на лекцию «Вечер одной картины», посвящённую коллажу. (12+)

Техника, знакомая каждому с детства: ножницы, клей, обрывки бумаги, кусочки ткани. Но в руках художника это перестаёт быть рукоделием. Коллаж становится языком, где сталкиваются смыслы, — сегодня он звучит громче многих привычных форм.

На лекции Инна Назарова ответит на вопросы:

•почему именно сейчас коллаж переживает ренессанс и собирает очереди на арт-ярмарках;

•кто из современных авторов работает в этой технике и за что их ценят музеи и коллекционеры;

•почему коллаж называют идеальной точкой входа в искусство для начинающего собирателя и почему опытные коллекционеры всё чаще выбирают его.

Спикер: Инна Назарова — искусствовед, основатель галереи ART7 на Миусах (Москва).

21 июля, 19:00

Вход свободный

улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: «ЗИМ Галерея».