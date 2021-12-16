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17 декабря Самарский зоопарк приглашает на показательное кормление черепах

16 декабря 2021 22:09
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Черепахи — удивительные рептилии, они поражают воображение своим внешним видом и образом жизни.

Завтра, 17 декабря, в 14:00 Самарский зоопарк приглашает на показательное кормление черепах.

Черепахи — удивительные рептилии, они поражают воображение своим внешним видом и образом жизни. Мало кто знает, что медлительные черепахи могут быть не только растительноядными, но и коварными хищниками, скрывающимися в густых водорослях водоемов, такими как мата-мата.

Во время показательного кормления заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко расскажет о биологических особенностях и способах питания более 20 видов черепах, представленных на экспозиции отдела «Экзоты».

 

Фото:   минкульт СО

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