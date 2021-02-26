13-летняя Юлия Гаврилова из Кинель-Черкасс споёт на слепых прослушиваниях проекта "Голос. Дети"

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13-летняя Юлия Гаврилова из Самарской области успешно прошла колоссальный кастинг известного телевизионного вокального проекта и была допущена до так называемых слепых прослушиваний. Выпуск программы с участием девочки выйдет в пятницу, 26 февраля.

Как рассказала журналисту sova.info мама юной певицы Наталья Гаврилова, они провели на Мосфильме больше 12 часов - с утра и до позднего вечера, что было крайне утомительно. Болели за других участников проекта и ожидали своей очереди выйти на сцену, чтобы покорить голосом членов жюри, сидящих спиной к участникам. В новом сезоне шоу "Голос. Дети - 8" в состав экспертов вошли певица Светлана Лобода, популярный исполнитель Егор Крид и рэпер Баста.



Для первого и решающего выступления на проекте Юля Гаврилова с педагогом выбрала песню "Ай да вы, цыгане" - фолк-композицию в современной обработке.



- Уже на стадии репетиций к нам с Юлей подходили совершенно незнакомые люди и удивлялись ее уровню: "Какая сильная девочка", - рассказала мама юной певицы Наталья. - Соревноваться крайне тяжело, здесь все дети – настоящие профессионалы, однажды Юля даже плакала.



В копилке талантливой школьницы из села Кинель-Черкассы – 25 гран-при различных вокальных состязаний международного уровня. А также успешное участие в еще одном известном тв-проекте – Всероссийском конкурсе талантов "Синяя птица" в конце 2020 года. Тогда Юля Гаврилова вошла в число трех десятков участников, отобранных для выступления в прямом эфире в сопровождении симфонического оркестра. Всего на "Синюю птицу" было подано 2 миллиона заявок.



В январе этого года 13-летняя певица, ее мама и педагог по вокалу Гюлия Лавникова стали гостями радиопрограммы "Культурные люди" на Самарском губернском радио.

Фото: sova.info