100 дней до «Игр Будущего»: на Выставке "Россия" в Москве представили главный трофей инновационного мультиспортивного турнира

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14 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ состоялась торжественная церемония «100 дней до Игр Будущего», где участников поприветствовал Президент России Владимир Путин, а Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко представил главный Трофей мультиспортивного турнира высокотехнологичных и инновационных видов спорта, а затем объявил о старте официального автопробега «Игры Будущего. Путь Трофея». Также участники церемонии познакомились с пятью виртуальными персонажами — проводниками, которые символизируют вызовы турнира. Россияне со всей страны могли присоединиться к событию онлайн в прямом эфире телеканала Знание.ТВ, круглосуточно освещающего события Выставки "Россия".

Торжественная церемония «100 дней до Игр Будущего» состоялась в павильоне № 34 «Космонавтика и авиация» в рамках образовательной программы, организованной Российским обществом «Знание» для Международной выставки-форума "Россия". В своем приветственном слове Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна открыта всему новому и при этом способна объединять самобытное наследие с современными технологиями. Участники и гости «Игр Будущего» смогут убедиться в этом, приехав в Казань — столицу турнира, где развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

«Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни. Спорт — это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов. Фундаментальная значимость спорта, принципы олимпизма формируют саму философию рожденных в России «Игр Будущего». Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира — это гармония интеллекта и физического совершенства. Символично, что 100 дней до старта «Игр Будущего» отмечаются на площадке Международной выставки-форума "Россия", где представлены передовые достижения нашей страны. Нам действительно есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому — и проведение «Игр Будущего», принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах», — сказал Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил на церемонии главный Трофей «Игр Будущего» и объявил о старте автопробега, в ходе которого Трофей побывает в семи городах России: из Москвы кортеж отправится в Нижний Новгород, затем Казань, Ульяновск, Самару, Уфу и Оренбург, а 1 декабря будет доставлен на космодром Байконур, где его встретит Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалёв, после чего в этот же день капсула с главным Трофеем «Игр Будущего» отправится на Международную космическую станцию (МКС).

«Мы были первыми в космосе и будем первыми, кто в Казани проведет первые в истории человечества «Игры Будущего» на стыке киберспорта и классического спорта, чтобы создать гармоничную личность, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. — Мы все стремимся к гармонии, и нам не терпится узнать, какими будут «Игры». Хочу вас заверить, что организаторы тщательно готовятся, уже проведено более 10 тестовых соревнований, в которых поучаствовало 40 стран. Скоро к нам приедут более 100 стран, по 21 высокотехнологичной дисциплине сразятся спортсмены и родятся новые рекорды, новые герои. Я вижу в зале наших заслуженных спортсменов, рекордсменов, и мы, конечно, хотим, чтобы на первых «Играх» у побед были и наши имена».

Затем на сцену вышел олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Он рассказал, что страна активно готовится к «Играм Будущего» и во время турниров, которые проходили в регионах, многие зрители загорались желанием присоединиться к соревнованиям.

«Проделана невероятно большая работа: мы провели региональные, межрегиональные и всероссийские соревнования, провели отбор команд, которые будут представлять нашу страну и свои клубы на «Играх Будущего». Сегодня отправляется в долгожданное путешествие Трофей, он с праздником объедет многие города нашей страны, где все желающие смогут познакомиться с фиджитал-спортом, попробовать свои силы. Ведь чем больше ты погружаешься в этот новый вид спорта, тем лучше понимаешь, насколько это важное, большое и масштабное событие», — сказал Никита Нагорный. Он также призвал всех наблюдать в соцсетях за путешествием Трофея «Игр Будущего» по России, за тем, как он отправится в космос, и присоединяться к фиджитал-спорту.

Во время торжественной церемонии «100 дней до Игр Будущего» вышли на связь космонавты с МКС — Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, которые тоже отметили большую значимость турнира.

«Мы, космонавты Роскосмоса, приветствуем всех на Международной космической станции. Уже совсем скоро, в феврале 2024 года, наша страна впервые проведет международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который объединит традиционные виды спорта и новейшие технологии. Сегодня мы вместе с вами отмечаем ключевой рубеж — 100 дней до старта «Игр Будущего» в Казани», — сказал Олег Кононенко.

Николай Чуб в свою очередь поздравил участников, зрителей и организаторов турнира с «выходом на финишную прямую» и добавил, что он и его коллеги горды за нашу страну, которая первой дарит миру возможности и перспективы фиджитал-спорта.

Футболист, амбассадор «Игр Будущего» Артем Дзюба в своем выступлении подчеркнул, что новый турнир дает молодежи отличную возможность заявить о себе на международной арене, и новый формат, объединяющий классический спорт с киберспортом, очень интересен. Пожелал успехов России в новом начинании мирового уровня и амбассадор «Игр Будущего» Егор Крид.

Ярким акцентом торжественной церемонии стало знакомство с пятью маскотами, или проводниками, — пятеркой героев Вселенной фиджитал, которые будут сопровождать участников турнира на всем пути состязаний. Каждый герой, а это трое юношей и две девушки, отвечает за одну из фиджитал-дисциплин, которые поделены на пять категорий, или вызовов: «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Технологии» и «Скорость». И, как отметили ведущие церемонии, телеведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и стример, блогер Алексей Пчелкин, маскоты — это не просто образы, а архетипы, каждый персонаж имеет свой характер, конфликт, свои цели и стремления.

Первый в мировой истории спортивный турнир — «Игры Будущего» — в концепции фиджитал (phygital), объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях, будет проходить с 21 февраля 2024 года по 3 марта 2024 года. На состязания соберутся свыше 260 команд и 2 000 спортсменов, которые занимаются более чем 21 инновационной дисциплиной. Среди участников турнира — представители более 100 государств. Организаторы ждут спортсменов и участников со всего мира — из стран ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, ЕврАзЭС и других, кто заинтересован в развитии взаимодействия кибер- и реального спорта.

Повышенный интерес разных стран к придуманным в России «Играм Будущего» связан с тем, что это соревнования нового типа на стыке спорта, технологий, образования и науки, которые объединяют самые динамичные и зрелищные спортивные дисциплины с популярными видеоиграми и использованием технологических устройств. Концепция фиджитал в состязательном формате проверяет как цифровые и когнитивные навыки спортсменов в компьютерной игре, так и их физическую подготовку на реальной площадке и показывает всему миру новый подход в спорте. Кроме того, «Игры Будущего» отличает от многих других существующих состязаний принципиально новый формат участия спортсменов — трансграничный, клубный и открытый, максимально широкий охват мировой аудитории через медиаплатформы, а также объединение спортсменов и болельщиков в единое сообщество в цифровой метавселенной и на физических событиях.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31 января 2023 года фиджитал-спорт официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин. Россия — первая страна, где была создана национальная Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС), и ее региональные отделения уже созданы более чем в 60 субъектах РФ. Они способствуют развитию фиджитал-движения в регионах, тестируют новые гибридные дисциплины, создают школьные, студенческие, любительские и профессиональные лиги, содействуют в организации турниров. Сейчас формируется сетка соревнований фиджитал-турнира «Игры Будущего». На объектах в Казани на регулярной основе проходят тестовые мероприятия.

В рамках подготовки к «Играм» была запущена Лаборатория высокотехнологичных и инновационных видов спорта, которая занимается разработкой новых подходов к фиджитал-дисциплинам и оценкой проведения тестовых соревнований. Свои идеи в Лабораторию приносят как именитые организаторы спортивных мероприятий, так и российские и иностранные разработчики игр.

Торжественная церемония «100 дней до Игр Будущего» вошла в программу Международной выставки-форума "Россия", генеральным партнером образовательной программы которой является Российское общество «Знание». Посетить мероприятия программы могут все желающие. Расписание событий и онлайн-регистрация на официальном сайте russia.znanierussia.ru, сообщает пресс-служба Российского общества Знание.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества Знание