Выпускники из Самарской области обсудили будущее страны на Всероссийском студенческом выпускном

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал одним из организаторов Всероссийского студенческого выпускного – 2026, который состоялся в Москве и объединил 500 молодых лидеров со всей страны. Представители Самарской области стали участниками одного из ключевых молодёжных событий года.

Всероссийский студенческий выпускной – 2026 был направлен на поддержку традиции единого студенческого выпускного по всей стране, сохранение связи выпускников со своими образовательными организациями и регионами, а также развитие молодежного сообщества в Год единства народов России, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Мероприятие было задумано не просто как торжество, а как содержательная площадка, где участники смогли осмыслить собственные достижения, вклад в развитие университетов, колледжей, молодёжной среды, своих регионов и страны, а также вместе сформулировать образ будущего России. Слоган Всероссийского студенческого выпускного – 2026 – «Энергия будущего» – отразил главную идею события: будущее России формируется уже сегодня самими студентами.

«Российское студенчество – это поколение действия, для которого диплом становится стартом нового профессионального и личного пути. Сегодня молодые люди получают знания, создают проекты, развивают студенческие сообщества, занимаются наукой, волонтерством, творчеством, спортом и уже сейчас вносят вклад в развитие своих регионов и страны. Это и есть настоящая “Энергия будущего”. За пять лет участниками Всероссийского студенческого проекта “Твой Ход” стали более 2,5 млн человек. За этой цифрой стоят инициативы, команды, личные истории роста и реальные изменения. Задача Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – помогать этой энергии раскрыться: давать молодым людям инструменты для развития, соединять их с наставниками и единомышленниками и поддерживать путь от идеи к делу, от мечты к результату», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Выпускники российских вузов и колледжей собрались в Национальном центре «Россия», чтобы не только отметить завершение важного этапа в своей жизни, но и обозначить старт нового профессионального и личного пути.

Самарскую область на Всероссийском студенческом выпускном проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили:

Марина Абрамова – выпускница Самарского национального исследовательского университета имени Академика С.П.Королева;

– выпускница Самарского национального исследовательского университета имени Академика С.П.Королева; Алина Грибанова – выпускница Самарского национального исследовательского университета имени Академика С.П.Королева;

– выпускница Самарского национального исследовательского университета имени Академика С.П.Королева; Мария Прокофьева – выпускница Самарского государственного института культуры;

– выпускница Самарского государственного института культуры; Елена Супрун – выпускница Самарского национального исследовательского университета имени Академика С.П.Королева;

– выпускница Самарского национального исследовательского университета имени Академика С.П.Королева; Анастасия Тенигина – выпускница Самарского государственного социально-педагогического университета.

Частью выпускного была образовательная программа, которая дала студентам практические инструменты для самореализации и участия в развитии страны. Одним из ключевых блоков стала форсайт-сессия, где выпускники анализировали тренды, уже влияющие на образование, молодёжную политику, творчество и медиа, а также обсуждали шаги, которые помогут приблизить желаемый образ будущего. Для представителей Самарской области такой формат мероприятия стал возможностью обменяться опытом с ребятами из других субъектов России и привезти домой новые идеи для развития студенческих сообществ, проектов и карьерных маршрутов.

Часть программы была доступна и онлайн – в официальном сообществе проекта ВКонтакте. Зрители из разных регионов присоединились к интерактивным форматам, просмотру шоу студенческой импровизации, дискуссии участников спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл» и преподавателей об образовании, а также получили поздравления от ключевых акторов в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности, приветствия из родных университетов и колледжей.

Отдельным символическим элементом в Национальном центре «Россия» стала акция «Письмо первокурснику»: выпускники оставили напутствия тем, кто только начнет свой студенческий путь в сентябре. Так выпускной связал сразу несколько поколений – тех, кто уже делает следующий шаг в профессию, и тех, кто только входит в студенческую среду.

«Всероссийский студенческий выпускной – это не просто красивое завершение университетской главы. Это момент, когда можно оглянуться назад и увидеть, сколько всего удалось сделать, сколько людей встретилось на пути и как сильно студенческие годы меняют каждого из нас. Сегодня этот праздник объединяет выпускников со всей страны, а значит – объединяет истории, идеи, достижения и мечты молодых людей. Для проекта «Твой Ход» особенно важно, что за годы обучения вы стали частью единого студенческого сообщества. Сегодня команды проекта работают уже в 82 субъектах Российской Федерации и Республике Абхазия, и именно благодаря таким неравнодушным, инициативным и смелым ребятам это сообщество продолжает расти. Желаю каждому выпускнику сохранить ту энергию, с которой вы однажды пришли в университет, не бояться перемен, верить в себя и помнить, что самые важные достижения начинаются с желания действовать. Пусть всё, что вы приобрели за годы студенчества, станет прочным фундаментом для новых побед, а рядом всегда будут люди, с которыми хочется жить и создавать в России», – поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Во второй день события участники получили дополнительную возможность познакомиться с профессиональной средой, увидеть изнутри работу ведущих организаций и сделать первый шаг к будущей карьерной траектории. Побывали в офисах VK и Сбера, познакомились с современными корпоративными пространствами, командами и подходами к работе в цифровой и финансовой сферах. Отдельная программа прошла на площадках РЖД: выпускники посетили паровозное депо и музейный комплекс, где увидели, как история железнодорожной отрасли связана с ее современным развитием. Для выпускников из Самарской области экскурсии стали возможностью увидеть, какие компетенции востребованы у крупнейших работодателей страны, и соотнести федеральные карьерные возможности со своими планами, опытом и проектами, которые они смогут развивать в родном регионе.

Организаторами мероприятия также выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание» и Национальный центр «Россия».