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Выпускник Национальной технологической олимпиады из Самары получил награду

25 апреля 2025 13:52
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Выпускник Национальной технологической олимпиады из Самары получил награду

Выпускник Национальной технологической олимпиады (НТО) из Самары получил премию «Факел». Вручение проходило в Национальном центре «Россия» в Москве. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 

Премия «Факел» призвана поддержать выпускников НТО, чьи знания и идеи вносят вклад в научное, технологическое и социальное развитие страны. Она учреждена в честь десятилетия масштабных командных инженерных соревнований страны. Церемонию награждения открыл Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, сопредседатель организационного комитета НТО Сергей Кириенко.

Отбор кандидатов в финальный список соискателей проходил в несколько этапов: сначала заявки прошли отбор на соответствие всем критериям, потом прошло народное голосование. По его итогам был сформирован шорт-лист, который и оценивало экспертное жюри. В шорт-лист премии попала 21 заявка. Лучших из лучших наградили в семи номинациях, отражающих ключевые направления профессиональной реализации выпускников. Среди них — научно-исследовательская деятельность, уникальные инженерные решения, инновационные проекты, профессиональные успехи, социальные проекты, наставничество и победы в технологических конкурсах. 

В номинации «Лидер стартапа» победил Даниил Зайцев, студент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Его наградили председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию и член организационного комитета НТО Наталья Кравченко и генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин

«Ребята, вы — настоящие победители, яркий пример для молодежи. Национально-технологическая олимпиада, начиная с пятого класса, формирует будущее, а стартапы — это точка роста не только для страны, но и для всего мира. За вами будущее, а президентская платформа «Россия – страна возможностей» всегда будет вас поддерживать», — Андрей Бетин.

Вместе с сокомандницей по НТО Анастасией Поповой из Москвы Даниил создал систему SkyControl для управления БПЛА при помощи наклона руки и жестов. Интерактивная система с раннего возраста вовлекает детей и подростков в мир робототехники и технических наук. Команда уже успела заключить соглашения о пилотных проектах на 2025 год с тремя компаниями.

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