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Российские вузы начнут переходить на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года — в РФ останется только два уровня высшего образования, высшее и высшее специализированное. Затронет ли изменение уже начавших учится по старым программам, и что придет на смену бакалавриату — в материале URA.RU.

Новая модель предусматривает три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру. Сроки обучения на первом уровне варьируются от пяти до шести лет, на втором — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студент сможет поступить на третью ступень. Эта система заменит существующий бакалавриат и магистратуру, при этом магистратура будет существенно реформирована.

Такие изменения связаны с невозможностью подготовить квалифицированных специалистов за четыре года. Чтобы популяризировать магистратуру, планируется сделать специализированное высшее бесплатным.

В мае 2023 года в России был запущен пилотный проект по реформе высшего образования. С 1 сентября 2026 года российские вузы начнут вводить ее официально и повсеместно. К этому времени Министерство науки и высшего образования планирует разработать и утвердить все соответствующие нормативно-правовые акты.

Сроки обучения не изменятся для студентов медицинских направлений. Дипломы нынешних выпускников-бакалавров сохранят свою ценность. Процесс перехода к новой системе будет постепенным, и студенты, которые уже учатся по старой программе, смогут завершить ее без изменений, сообщили в Минобрнауки.

Россия отказалась от Болонской системы образования, которая вводила стандарты европейского образования, в 2022 году. Согласно ей, российские вузы устанавливали следующую систему обучения: три-четыре года бакалавриата, два года магистратуры (студент имел возможность выбрать направление магистратуры по направлению, отличающемуся от его бакалавриата), три-четыре года аспирантуры — докторантуры.

Отказ от системы был связан с ее неэффективностью для российской модели образования, несмотря на длительное, длиной в 20 лет, интегрирование российских вузов в европейскую систему. Также из-за того, что данная система была принята в 48 государствах и была заточена под то, что дипломы принимаются во всех государствах-участницах, в Совфеде ее охарактеризовали как пылесос для выкачивания умных людей из РФ.

На фоне этого было принято решение о возвращении к прежней, но модернизированной системе образования. До 2003 года в России действовала советская модель образования, по которой студенты обучались только по программе специалитета, то есть пять-шесть лет.

Минобразования уверяет, что дипломы, полученные по старой системе, сохранят свою ценность. Процесс перехода к новой системе будет постепенным, и студенты, которые уже учатся по старой программе, смогут завершить ее без изменений.

Профессор Ирина Абакина из ВШЭ отмечает, что переход на новую систему потребует значительных усилий и времени. Вузы должны будут адаптироваться к новым стандартам, что потребует дополнительных ресурсов и подготовки кадров.

Система единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет сохранена, так как она отвечает стандартам и традициям российского образования. ЕГЭ позволяет стандартизировать процесс приема в вузы и делает его более объективным, передают «Известия» данные Рособрнадзора. Именно введение такого экзамена позволило устранить разрыв между школьной программой и вступительными испытаниями в вузе, а также дать возможность поступить школьникам в любой вуз страны вне зависимости от региона.