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В Самарском политехе, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» разработали оригинальные филаменты

16 ноября 2021 13:57
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В Самарском политехе, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» разработали оригинальные филаменты

Сегодня полимерные филаменты (нити или прутки для печати на 3D-принтерах) широко распространены и доступны. Восковые же образцы пока очень дорогие, их выпускают всего несколько компаний в мире. Ведущий инженер центра литейных технологий Самарского государственного технического университета, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Антон Баринов вместе с Иваном Ермаковым, который на тот момент был еще магистрантом, решили разработать авторские филаменты.  


Сейчас в лаборатории аддитивных технологий лежат четыре катушки восковых филаментов (один вид нитей изготовили даже из переработанного воска), отличающихся температурой плавления. За последние два месяца наблюдений никаких видимых нарушений нет. В ходе проводимых сейчас испытаний ученые планируют подтвердить требуемые технологические свойства этого материала (низкая усадка, низкий коэффициент термического линейного расширения, температура каплепадения в пределах 89–97 °С). В результате будет получен конкурентоспособный по цене и качеству восковой филамент собственного политеховского производства.
К слову, не так давно ученые инженерно-технологического факультета Самарского политеха создали термопластичные материалы в форме нитей для 3D-печати. Однако химики-технологи Политеха рассчитывают найти им применение в области геофизики.
Кстати, в июле этого года правительство России утвердило стратегию развития аддитивных технологий на период до 2030 года. Ожидается, что это позволит увеличить объем российского рынка аддитивных технологий более чем в три раза и станет дополнительным стимулом для инновационного развития отечественной экономики.

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