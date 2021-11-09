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В Самаре стартовал новый сезон программы для педагогов и школьников «ЛюбиДелай»

9 ноября 2021 15:04
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Программа помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире.

В Самаре с ноября начался новый сезон программы «ЛюбиДелай», которая помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире. Программа реализуется компанией SmartCourse при поддержке Фонда Арконик и МБОУ ОДПО «Центр развития образования» Самары.

В текущем учебном году содержание программы значительно расширилось. Кроме профориентационной работы, изучения востребованных STEM-профессий и формирования навыков осознанного выбора программа включает такие новые модули, как «Управление временем», «Самоменеджмент» и «Эмоциональный интеллект».

Педагоги, психологи и другие специалисты, работающие со школьниками, с помощью новых методик смогут вооружить ребят гибкими навыками, дать ориентиры для личностного роста.

Не менее полезной стала программа для самих учителей.

«Для ребят изучение профессий будущего было переломным моментом. Даже с молчаливыми прежде учениками теперь намного проще общаться. Лучше понимаешь, что у ребят в голове и на душе, легче строить диалог», – делится впечатлениями одна из участниц программы «ЛюбиДелай».

Программа «ЛюбиДелай» будет проходить в Самаре с ноября 2021 по май 2022 года. Занятия назначаются в удобное для участников время. Педагоги получат подробные сценарии уроков и другие материалы для работы со школьниками, приобретут опыт работы с цифровыми инструментами. Участие в программе полностью бесплатное, по завершении работники образования получат свидетельства о повышении квалификации.

Теги: Самара Школа

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