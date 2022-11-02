В Самаре открыта регистрация на Большой краеведческий диктант в СОУНБ

126

Открыта регистрация на Большой краеведческий диктант в СОУНБ.



Акция пройдет 12 ноября в 12.00 по адресу пр. Ленина, 14А.



Вы сможете проверить свои знания о Самарской области по следующим направлениям:



архитектура

топонимика

природа

история

спорт

наука

литература



Диктант представляет собой уникальный тест, совместно разработанный специалистами краеведческого отдела и Центром Чтения ГБУК «СОУНБ».



Также площадками для проведения диктанта станут более 50 библиотек Самарской области. Пройти тест и проверить свои знания можно будет с 11 по 13 ноября. Список площадок будет опубликован позже.



