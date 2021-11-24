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В Самаре открылся Российско-Казахстанский молодежный форум «Молодые ученые» 

24 ноября 2021 18:09
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Форум «Молодые ученые» является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.

24 ноября 2021 года в Самаре состоялось открытие III Российско-Казахстанского молодежного форума «Молодые ученые». 

Важному событию, посвященному развитию молодой науки России и Казахстана, дал старт Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в нашем регионе на площадке III Российско-Казахстанского форума «Молодые ученые». Здесь собрались представители молодого поколения, которым не безразлично, как будут развиваться их страны. Вы активные, творческие, талантливые, стремящиеся к знаниям люди. Именно в ваших силах заглянуть в будущее, изменить мир к лучшему. Самарская область – это первый российский регион, где проходит, уже ставший традиционным, форум молодых ученых двух стран. И это вовсе не случайно. В работе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства Самарской области развитие науки, создание условий для реализации потенциала молодежи в приоритете. Мы всегда поддерживаем и планируем поддерживать в дальнейшем инициативы, направленные на развитие сотрудничества в научной, культурной и социальной сферах. Наша общая задача - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию новых идей и проектов. Я рад, что этот замечательный проект – «Молодые ученые» динамично развивается, обретает все больше новых единомышленников, объединяет активную деятельную молодежь из наших стран. Сегодняшнее мероприятие дает уникальные возможности приобрести знания, познакомиться с новыми друзьями, встретится с профессионалами своего дела и поставить цели на будущее. Уверен, что вы проведете конструктивную, содержательную работу, а приобретенный опыт, будет востребован на практике и откроет перед вами новые горизонты для сотрудничества и развития наших стран».

Форум «Молодые ученые» является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.

Напомним, что первый форум состоялся в 2019 году. По итогам мероприятия участниками было высказано предложение сделать его ежегодным для расширения научных и деловых связей между исследовательскими и образовательными структурами наших стран, консолидирования усилий по осуществлению государственной молодёжной политики в области поддержки молодых учёных.

В этом году форум проходит в гибридном формате. Аргументированным является выбор областной столицы в качестве площадки для его проведения.

Ежегодно, начиная с 2013 года, именно Самарская область становится платформой для работы молодежного форума «iВолга», в котором принимают участие представители молодого поколения как из соседних регионов Российской Федерации, так и из других стран. Самарская молодежь принимает активное участие в мероприятиях российского и международного формата. Областная столица отличается развитым образовательным, научным, инновационным и научно-техническим потенциалом. Регион широко известен как центр вузовского образования. В Самарской губернии обучается более 6000 иностранных студентов, в их числе более 1800 – из Казахстана.

«Молодежь – это тот потенциал, который будет строить наше государство. В Республике реализуются интересная программа «Болашак» - это обучение студентов за счет государства практически во всех университетах мира. Конечно же, на первом месте – Российская Федерация. Сейчас есть большая необходимость в технических специальностях. Именно Самара является таким местом, где инженерные профессии, технические специальности достаточно хорошо развиты», - отметил Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Едиль Хозеулы.

В форуме принимают участие студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодёжных общественных организаций и объединений, которые заинтересованные в реализации инициатив на территории своих стран.

Самарскую область представляют студенты ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» и ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

«Сегодня на форуме работают делегации из Казахстана и России, в состав которой вошли молодые ученые со всей Российской Федерации, в том числе и ребята из ведущих ВУЗов Самарской области. Мероприятие посвящено развитию научной сферы, проектам, что особенно важно в Год науки и технологий. В течение нескольких дней участников ждет насыщенная программа, в рамках которой будут проводиться различные панельные дискуссии, мастер-классы, тематические сессии. Уверен, что форум позволит ребятам не только обрести новые знакомства, но и подготовить практические проекты для их дальнейшей реализации на межгосударственном уровне», – пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежь Сергей Бурцев.

Участник-студент Самарского университета Артем Григорьев рассказал, что проект его команды представляет собой платформу для взаимодействия студентов и компаний.

«Проект находится в стадии разработки. От форума хотелось бы получить новые знакомства, новые знания, пообщаться с коллегами из Казахстана для развития общих интересов и проектов», - поделился Артем.

Необходимо отметить, что основная цель форума заключается в развитии международного молодёжного сотрудничества России и Казахстана. Его результатом станет создание новых кооперационных связей между молодыми учеными двух стран в гуманитарных, естественно-научных и технических направлениях, а также повышение их квалификации в вопросах международного научного сотрудничества.

Завершит свою работу Форум «Молодые ученые» 26 ноября 2021 года.

 

Фото:   правительство СО

 

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