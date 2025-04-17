В Самаре определены 50 обладателей стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи

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В администрации города Самара прошло заседание конкурсной комиссии по назначению стипендий одаренным детям и талантливой молодежи. В этом году она будет назначена 50 учащимся, воспитанникам и студентам учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта.

Размер стипендии одаренным детям и талантливой молодежи составляет 7 500 рублей и устанавливается на один календарный год.

«Поддержка, которую оказывает администрация города юным талантам Самары, важна. Все ребята, безусловно, достойны поощрения за активное участие в городских, областных, всероссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях, спортсмены – в чемпионатах и первенствах России и Самарской области, учебно-тренировочных сборах. В будущем мы намерены рассмотреть возможность увеличения стипендий и расширения их по направлениям»,

- сказал председатель конкурсной комиссии, глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

По решению членов комиссии, среди 25 обладателей стипендии в сфере культуры - исполнители на фортепиано, струнных инструментах, народных и духовых инструментах, академические, эстрадные и народные вокалисты, представители изобразительного, театрального и хореографического искусства.

Обладателями стипендии в сфере физической культуры и спорта также станут 25 человек.

Торжественное награждение запланировано на начало июня.