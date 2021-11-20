В Самаре к очной форме работы возвращаются образовательные и спортивные учреждения 

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Решение было принято на городском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 20 ноября.

Так, руководителям общеобразовательных организаций Самары поручено с 22 ноября организовать учебный процесс 5-8 и 10 классов в очной форме. Это же касается и профессиональных образовательных учреждений.

Вернуться к очным занятиям с 22 ноября смогут и организации дополнительного образования. В полной мере возобновятся тренировки для всех несовершеннолетних спортсменов.

Очное обучение, занятия и тренировки возможны только при неукоснительном соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы всех объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: администрация Самары