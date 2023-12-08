В Нефтегорске состоялся Урок мужества «Не безликие»

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6 декабря состоялся Урок мужества «Не безликие», посвященный Дню героев Отечества.



Организаторы – Центр детского творчества «Радуга».

В мероприятии приняли участие творческие коллективы Центра: вокальные объединения «Цветные сны» (рук. Кудинова Н.И.) и «Созвездие талантов» (рук. Габриэлян Э.С.), хореографическое объединение «Грация» (рук. Вишнякова Ю.С.). Ведущие роли в постановке исполнили ученики кадетских классов и воспитанники ВПК «Нефтегорец» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска вместе с наставником Золотаревым Д.В.



Всего на сцене в этот день проявили себя более сотни школьников, постаравшихся донести до полутысячи своих сверстников в зале ценности любви к Родине, сохранения исторической памяти.



Нефтегорский район – малая Родина для семерых Героев Советского Союза, наших земляков, что, не жалея себя, отстаивали свободу и мирное небо, порой в неравных боях Великой Отечественной войны. Ведущей мыслью было рассказать о них – детям и взрослым, чтобы они помнили, понимали и знали цену той победы.



Символично, что мероприятие состоялось в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, а почётными гостями в этот день стали настоящие защитники Родины – ветераны труда, воины-интернационалисты, участники СВО. Поддержку в проведении оказало местное отделение Всероссийской политической партии

«Единая Россия».



Мероприятие несло в себе особую воспитательную значимость. Мы обязаны сказать детям, внукам и правнукам: «Чтите и помните! Ибо была жизнь, есть и будет, пока мы чтим предков. Ибо там, где чтут мертвых, там любят живых».