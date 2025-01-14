Учащимся в Самарской области напомнили правила поведения в школьном автобусе

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В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции провели со школьниками беседу по правилам поведения в школьном автобусе.

В ходе мероприятия полицейские напомнили ребятам, что транспорт - это зона высокой опасности, а также место скопления людей, в нем должен соблюдаться общественный этикет и правила перевозки детей.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отделения Госавтоинспекции капитан полиции Динара Шуриева заострила внимание ребят на том, что при проезде в школьном автобусе все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, отстёгивать которые во время движения и до полной остановки транспорта запрещено.

Капитан полиции отметила, что в школьных автобусах могут ездить исключительно учащиеся и сопровождающие их учителя, перевозить в нём других пассажиров инструкцией строго запрещено.