Тольяттинский выпускник сдал ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов

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Впервые в истории Тольятти появился 300-балльный выпускник. Об этом в социальных сетях сообщил и поздравил подростка глава города Николай Ренц, сообщает sovainfo.ru.

Максимальное количество балов по трем предметам на ЕГЭ набрал Михаил Романченко, выпускник тольяттинской школы № 58. Школьник сдавал русский язык, математику и информатику. По каждому из них набрал 100 баллов.



Николай Ренц поздравил Мишу, его маму Марину Александровну и педагогов школы. Глава города подчеркнул, что это замечательный результат.

- Впервые в истории Тольятти у нас 300-балльный выпускник! Не сомневаюсь, что с такими результатами у Михаила прекрасное будущее, – написал на своей странице ВКонтакте глава города.