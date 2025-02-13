Школьников Самарской области приглашают поучаствовать в викторине Знание.Игра Российского общества «Знание»

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Чемпионат Знание.Игра Российского общества «Знание» пройдет 15 февраля. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты», а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.

Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в науке и образовании, легкой промышленности, а также о нефтегазохимическом комплексе РФ.

Чемпионат пройдет во всех федеральных округах страны, при этом для Дальневосточного и Сибирского округов будет разработан свой вариант викторины — вопросы для школьников в разных часовых поясах повторятся не будут. Игра для профориентационного курса будет состоять из трех туров: в первом школьники ответят на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, во втором туре ребята проверят свои знания о легкой промышленности, темой третьего тура станет наука и образование.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте Знание.Игра. Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги.

Партнерами чемпионата стали СИБУР, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Фонд поддержки социальных проектов, Особая экономическая зона «Алабуга», ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет».

Помимо проведения интеллектуальных игр Общество «Знание» снимает видеоконтент для занятий.

Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором Единой модели профориентации в России. Курс создан для профориентации школьников.С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»