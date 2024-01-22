Школьники из Самарской области могут побороться за путевки в Южную Корею

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Росстандарт объявил о старте приема заявок на участие в Молодежной олимпиаде стандартов.



Молодежная олимпиада стандартов – национальный этап Международной молодежной олимпиады стандартов среди школьников, проводимой ежегодно при поддержке ИСО и МЭК. Из числа финалистов национального этапа будет сформирована российская сборная, которая принимает участие в Олимпиаде с 2022 года. В прошлом году в нее вошли 9 ребят со всей России



Напомним, Международная молодежная олимпиада стандартов школьников среди школьников от 13 до 18 лет проводится с 2006 г. для повышения осведомленности о важности стандартизации. Отборочный этап олимпиады продлится с 17 января по 17 марта. Финал национального этапа будет проведен в мае текущего года. Принять участие может любой учащийся от 13 до 18 лет



Дважды наш регион представляли школьницы из Тольятти, которым удавалось дойти до финала. В этом году, с учетом участия региона в Метрологическом образовательном классе, у большего количества ребят есть шанс побороться за заветные путевки. Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?» и направить на olymp@rst.gov.ru. Подать заявку на участие, а также узнать более подробную информацию можно на сайте (http://olimp.rst.gov.ru/) Олимпиады.

