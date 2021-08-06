Семь молодых ученых Самарского университета получили стипендии Президента и Правительства

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В наступающем учебном году два аспиранта и четыре студента Самарского университета им. Королева будут получать стипендии Президента РФ и Правительства РФ. Будущие стипендиаты определены приказом Министерства науки и высшего образования России от 27 июля 2021 года.

Победителем конкурса на право получения стипендии Президента России стал аспирант 4-го года обучения по направлению подготовки "Физика и астрономия" Павел Хорин.

Стипендию Правительства России будут получать:

бакалавр 4-го курса института экономики и управления Диана Мелконян (4-й курс);

магистрант 2-го курса юридического института Алина Соколова;

магистрант 2-го курса института ракетно-космической техники Екатерина Хнырева;

аспирант 4-го года обучения института авиационной техники Радмир Загидуллин;

аспирант 3-го года обучения физического факультета Федор Мартыненко;

аспирант 3-го года обучения института двигателей и энергетических установок Екатерина Печенина.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального образования, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.

Помимо Самарского университета им. Королева стипендии Президента и Правительства получает еще семь молодых ученых из вузов Самарской области. По одному представителю ПВГУС и СамГТУ получат стипендию Президента РФ. Среди лауреатов правительственной стипендии трое учащихся из СГЭУ, и двое - СамГТУ, сообщили в пресс-службе Самарского университета.