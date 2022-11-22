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Самарский политех работает над созданием аккумуляторного инструмента нового поколения

22 ноября 2022 17:24
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По словам разработчиков, промышленные образцы батарей нового типа - с переключаемым напряжением.

Самарский политех, компания «Интерскол», компания «КЛС-трейд», ассоциация производителей электроинструмента России «РАТПЭ» и попечительский совет Минпродторга РФ заключили соглашение о сотрудничестве. В 2022 году под эгидой Минпромторга РФ стартовали работы над созданием электроинструмента, оснащенного аккумуляторными батареями необычной конструкции.

По словам разработчиков, промышленные образцы батарей нового типа - с переключаемым напряжением. Причём, это будет не два напряжения, а несколько, что позволит значительно повысить мощностные характеристики аккумуляторной техники и увеличить время работы на одном заряде.

Как рассказал доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» института автоматики и информационных технологий Евгений Мельников, Самарский политех и компания «Интерскол» сотрудничают на протяжении трех лет. За это время в рамках выполнения НИОКР был разработан блок электронного управления углошлифовальной машиной с перспективным вентильно-индукционным электродвигателем. Отличительной особенностью данного инструмента является его интеллектуальность. Сенсоры инструмента контролируют его работу, что позволяет повысить безопасность и качество обработки материала.

В рамках данного НИОКР был выигран грант «Умник» на создание системы контроля ручного электроинструмента. Новая разработка даст возможность контролировать качество обработки сложных изделий для нужд предприятий судостроительной и нефтехимической отраслей.

В настоящее время производится разработка новой конструкции блоков управления, работающих от мобильных источников электроэнергии, причем для разных задач - разные уровни напряжения. Создание такого источника питания позволяет сократить гамму производимой продукции и улучшить ее потребительские свойства.

Следующей задача, поставленная перед кафедрой «Информационно-измерительная техника» Минпродторгом РФ и ассоциацией производителей электроинструмента, - подготовка кадров для российской промышленности. Требуются специалисты с компетенциями в области приборостроения, разработки интеллектуальных средств измерения, современного электропривода, разработки новых конструкций электродвигателя, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

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